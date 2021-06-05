Сегодня в мире происходит игра в музыкальные стулья: держава, которая не успеет занять позицию в мировом экономическом и политическом пространстве, потеряет их навсегда. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

«США так или иначе могут выражать их интересы. Но самостоятельно выражать свои интересы они не могут», — пояснил Зубец.

Более того, мы понимаем, что Украина как полноценный субъект не нужна никому, даже самим украинцам, которых вполне устраивает, что они занимают вторичные позиции в отношении США и Европы в обмен на доступ на рынок труда по всей Европе и другие подобные бонусы, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.