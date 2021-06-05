Эксперт пояснил, что в нынешнем формате власти у Украины нет шансов стать полноценным игроком, в силу того, что она потеряли экономический потенциал и суверенитет в части принятия военно-политических решений, вернуться за стол игроков у нее нет возможности.
«США так или иначе могут выражать их интересы. Но самостоятельно выражать свои интересы они не могут», — пояснил Зубец.
Более того, мы понимаем, что Украина как полноценный субъект не нужна никому, даже самим украинцам, которых вполне устраивает, что они занимают вторичные позиции в отношении США и Европы в обмен на доступ на рынок труда по всей Европе и другие подобные бонусы, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.