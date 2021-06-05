На сегодняшний день в США очень по-разному относятся к России, однако в основном американцы выступают в поддержку жесткости Белого дома в отношении Москвы, сказал в интервью изданию Украина.ру писатель Павел Кожевников

«Мы никому не доверяем». Американский эксперт о том, что начнется в мире в ближайшее время © РИА Новости, Владимир Трефилов

Также, по словам писателя, существует небольшая часть интеллектуалов, которые уже поняли ошибочность «толкания России в объятия Китая» и опасность ядерного конфликта с ней.

«Большая часть американцев поддерживает жёсткую политику США в отношении России, Китая, Северной Кореи и Ирана, этих bad guys, как здесь принято их называть», — сказал Кожевников.

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