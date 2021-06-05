Писатель полагает, что кроме американцев, поддерживающих агрессивную политику властей в плане России, есть и другие категории граждан США. К примеру, люди, которые заняты своими каждодневными проблемами и в принципе аполитичны. У них прочно зацементировался образ России времен холодной войны, уверен Кожевников.
Также, по словам писателя, существует небольшая часть интеллектуалов, которые уже поняли ошибочность «толкания России в объятия Китая» и опасность ядерного конфликта с ней.
«Большая часть американцев поддерживает жёсткую политику США в отношении России, Китая, Северной Кореи и Ирана, этих bad guys, как здесь принято их называть», — сказал Кожевников.
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