Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с американским гражданином Павлом Кожевниковым о предстоящей встрече российского и американского президентов, о неустаревающей политике Рейгана и о том, попытается ли Байден во время встречи с Путиным разыграть «китайскую карту»

— Павел, известно, что совсем скоро встретятся Байден и Путин. Как вы считаете, как изменятся отношения между Россией и Америкой после этой встречи?

Павел Кожевников: Школьное насилие требует комплексного подхода © Facebook, Pavel Kozhevnikov

— Павел, простые американцы чего-то ждут от этой встречи?

— «Простого американца» нынче будет трудно определить. Америка была всегда «разнолика», а сейчас, после бурных политических событий BLM и штурма Капитолия, страна, в которой я тридцать лет уже живу, ещё больше разделилась и по расовому признаку, и по политическому. Большая часть американцев поддерживает жёсткую политику США в отношении России, Китая, Северной Кореи и Ирана, этих bad guys, как здесь принято их называть. Другие заняты своими каждодневными проблемами — им не до большой политики, у них прочно зацементировался образ России времён холодной войны. Небольшая часть интеллектуалов, кажется, начинает понимать всю ошибочность «толкания России в объятия Китая» и опасность ядерной конфронтации с ней. Как ни странно, среди них много военных. Совсем недавно у нас в городе выступал армейский генерал Майк Милли, председатель объединённых штабов, который в речи перед выпускниками Военно-Воздушной академии призвал держать порох сухим, но избегать большой войны, сохраняя мир. Такой речи не звучало здесь давно. Обычно происходит наоборот — вояки потрясают кулаками, а политики их сдерживают. Об этом ещё президент Эйзенхауэр сказал советскому лидеру Никите Хрущёву, объясняя, почему он поставил во главе Вооружённых сил США гражданского чиновника.

Почему Байден признал геноцид армян и признает ли Крым российским? Мнения граждан США © AP, Andrew Harnik - Павел, как вы думаете, какие вопросы будут рассмотрены в рамках встречи?

— Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять тему прав человека на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным 16 июня в Женеве и заявить о нетерпимости США к нарушению этих прав.

«Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не будем ждать и не позволим нарушать эти права», — заявил глава Белого дома, выступая в штате Делавэр в связи с отмечаемым в США Днем поминовения. Других официальных заявлений и подробностей о повестке дня предстоящего саммита я не видел. Можно предположить, что будут затронуты другие острые проблемы двухсторонних связей, которые легко решить, не сдавая свои принципиальные позиции, такие как нормализация консульских отношений и некоторых важнейших вопросов стратегической безопасности двух стран.

— Павел, как вы считаете, на какие вопросы американский президент будет делать упор, исходя из интересов своей страны?

— Думаю, у обеих сторон подготовлены план А и план Б. План А — это те вопросы, по которым уже достигнута договорённость в ходе переговоров Блинкена и Лаврова. План же Б, содержащий более «трудные» вопросы, может быть внесён в повестку дня уже по ходу переговоров.

На мой взгляд, президент Байден будет стараться демонстрировать жёсткость по отношению к Путину и России на публике или в заявлениях до и после встречи. Один же на один с Путиным он будет придерживаться политики Рейгана, то есть разговора с позиции разумной силы.

— Павел, скажите, а почему большая часть американцев поддерживает жёсткую политику США в отношении России? Почему Россия-то — a bad guy? И что Вы называете политикой Рейгана в отношениях с Россией?

— Анна, я уже как-то касался этой темы, правда, вскользь. Во всех американских учебниках прописано, что США одержали победу в холодной войне с Россией благодаря твёрдой и агрессивной политике Рейгана, его военному и экономическому давлению на Москву. Вот эта политика — дави всеми возможными способами на слабого соперника, пока он не сдастся, — и есть политика Рейгана, которая, по мнению американцев, и оказалась единственно успешной в борьбе с коммунистической угрозой. А раз эта «метода» сыграла однажды, так чего же выдумывать другие хитроумные планы? Почему большинство американцев считают Россию потенциальной угрозой Западному миру? А как по-иному они могут её рассматривать, если день и ночь им твердят, что русские вмешиваются в их выборы, убивают оппозиционеров, травят журналистов, сбивают мирные самолёты… Другой-то точки зрения здесь и нет, есть либо молчание российских политиков (пресловутая тактика — караван идёт, собаки лают), либо неумелая, пассивная «от обороны» работа дипломатов и журналистов. Вру, есть ещё одна мощная сила — либеральные российские СМИ, интеллигенция, которых здесь и считают за «глас народа», просящий освободить Россию от диктаторского режима.

— Павел, на ваш взгляд, попытается ли Байден во время встречи с Путиным разыграть «китайскую карту»?

— Отличный вопрос, Анна! Я только что прочитал статью в Le Temps швейцарского журналиста Фредерика Коллера под названием «Над встречей Байдена и Путина в Женеве будет витать тень Си». В этой статье Коллер и рассуждает о месте Китая и России в политике Байдена. Вот отрывок из этой статьи:

Павел Кожевников: В отношениях с Россией Байден действует по лекалам холодной войны © Facebook, Pavel Kozhevnikov

Думаю, что господин Коллер упрощает американскую позицию на переговорах с Путиным, которая напоминает ему «рукопожатие между Никсоном и Мао». «Тогда, — пишет Коллер, — Соединённые Штаты сделали выбор в пользу нормализации своих отношений с коммунистическим Китаем, дабы впоследствии лучше противостоять Советской империи. У подобного сравнения есть свои пределы. Но в Женеве Байден скорее пойдёт по стопам Никсона, нежели Рейгана. А в роли пугала выступит Си Цзиньпин».

Вряд ли с Путиным у Байдена пройдёт такая «игра». А вот в том, что он разыгрывает «русскую карту» для нажима на Китай, у меня нет сомнений, ведь недаром он недавно напомнил о своих многочасовых переговорах с китайским лидером.