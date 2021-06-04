Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Германию и Францию в недостаточной поддержке Украины, которая, по его мнению, привела к тому, что Крым вошел в состав России. Об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО

Будет ли Путин с Зеленским обсуждать Крым? Песков рассказал, при каких условиях это возможно © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ (плане действий по членству в НАТО. — Ред.) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны», — заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что «обеспокоенности» от других стран в случае нарушения границы Украины недостаточно. Кроме того, Данилов заявил, что Украина продолжит бороться с запуском «Северного потока — 2», несмотря на сложности.

Ранее правительство Германии отвергло инициативу лидера немецкой партии зеленых Роберта Габека поставлять Украине оружие. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, немецкое оружие не поможет закончить войну в Донбассе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.