По словам секретаря СНБО, Украине «неприятно», что Германия и Франция являются экономическими и политическими партнерами России.
«Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ (плане действий по членству в НАТО. — Ред.) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны», — заявил секретарь СНБО.
Он добавил, что «обеспокоенности» от других стран в случае нарушения границы Украины недостаточно. Кроме того, Данилов заявил, что Украина продолжит бороться с запуском «Северного потока — 2», несмотря на сложности.
Ранее правительство Германии отвергло инициативу лидера немецкой партии зеленых Роберта Габека поставлять Украине оружие. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, немецкое оружие не поможет закончить войну в Донбассе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.