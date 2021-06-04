Данилов отметил, что препятствовать запуску СП-2 Украине сложно, поскольку государства Европы заинтересованы в этом проекте и сотрудничестве с Россией.
«Северный поток — 2 — это вызов не только для Украины, но и для Польши, и других государств. К сожалению, у нас нет прямой возможности влиять на эти процессы, но все наши дипломатические сотрудники привлечены к этому и делают все необходимое, чтобы это прекратить», — сказал Данилов.
По его словам, Украине «очень неприятно», что Германия и Франция являются политическими и экономическими партнерами России.
«Когда они ставят на первое место деньги, а не людей и демократию, то так и нужно сказать об этом всему миру», — заявил секретарь СНБО.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достройке и скорой готовности к запуску первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В целом строительство «Северного потока-2» планируется завершить до конца 2021 года. Судну «Академик Черский» осталось уложить около 75 км второй нитки газопровода.