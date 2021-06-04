Украинские дипломаты прилагают все усилия, чтобы не допустить запуск российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом на брифинге после заседания СНБО 4 июня заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов

«Дурная пропаганда». Путин высказался о критике «Северного потока - 2» © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Северный поток — 2 — это вызов не только для Украины, но и для Польши, и других государств. К сожалению, у нас нет прямой возможности влиять на эти процессы, но все наши дипломатические сотрудники привлечены к этому и делают все необходимое, чтобы это прекратить», — сказал Данилов.

По его словам, Украине «очень неприятно», что Германия и Франция являются политическими и экономическими партнерами России.

«Когда они ставят на первое место деньги, а не людей и демократию, то так и нужно сказать об этом всему миру», — заявил секретарь СНБО.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достройке и скорой готовности к запуску первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

В целом строительство «Северного потока-2» планируется завершить до конца 2021 года. Судну «Академик Черский» осталось уложить около 75 км второй нитки газопровода.