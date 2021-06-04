В селе Беленькое Запорожской области местные жители стали свидетелями массовой гибели кур. О виновнике происшедшего рассказала 3 июня в группе Facebook местная жительница Юлия Серга

Загадочная украинская чупакабра снова открыла кровавую охоту © zp.depo.ua поделилась переживаниями в группе «Наш родной край — наше Беленькое».

По ее словам, ее мать видела, как ночью у них на участке стая собак ворвалась в курятник, преодолев все преграды. Животные задавили всех кур-несушек и цыплят-бройлеров.

«И не думайте ни о какой чупакабре или волке… Все птицы на месте, никого не съели, не забрали…. Просто подавили… Значит, не голодные! Значит, просто позабавиться пришли! Так что не волки! Не лисицы! СОБАКИ!!!! Большие коричневые собаки! Все четверо одной масти!» — рассказала она.

Девушка пояснила, что сама подкармливает бездомных собак, но в данном случае ситуация слишком тяжелая, пропало много денег и труда, а собаки могут напасть на кур соседей. Она обратилась к жителям села и полиции с просьбой как-то решать подобные проблемы.

Ранее в Днепропетровской области сообщали о жутких находках — трупах кур без головы.