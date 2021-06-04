Житель города Сумы приобрел в местном супермаркете колбасу, которую он, ничего не подозревая, решил употребить дома в пищу, но вовремя остановился, надкусив стекло. Такую новость 4 июня сообщил телеканал «Украина 24»

«Обнаружил, когда начал откусывать кусочек. Думал, что это кость. Когда вынимаю — стекло», — рассказал покупатель.

Мужчина обратился в магазин, где ему по чеку вернули деньги за товар, а также написал соответствующее заявление в службе по защите прав потребителей.

В супермаркете утверждают, что колбасу, ставшую предметом разбирательства, специально для их торговой сети производят на Днепропетровщине, и до сих пор на этот продукт жалоб не поступало.

«Если подтвердится факт попадания опасного фактора в продукт потребления, то оператор рынка понесет административную ответственность, а вся опасная продукция будет возвращена с реализации», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника Управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Лазоренко.

Если вина производителя будет доказана, то ему грозит штраф до 500 гривен (примерно 1,3 тыс. рублей).

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В последнее время на Украине участились случаи продажи супермаркетами просроченных товаров или продуктов с опасной «начинкой». В группе риска хлеб, колбаса и десерты. Однако многие покупатели уверены, что необычные находки в еде могут быть происками конкурирующих друг с другом производителей.