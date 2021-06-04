Украинский миллиардер Игорь Коломойский заявил, что готов попасть в реестр олигархов, однако переживает, что ему там может стать «одиноко». Что именно имел в виду предприниматель, 3 июня сообщила газета «КП в Украине»

«Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть белой вороной и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх"», — отреагировал Коломойский.

Зеленский приготовил «сюрприз» за скрытую встречу с олигархом

«Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее "готов" не распространяется на следующие редакции. Я не как юный пионер. Я не всегда готов», — добавил Коломойский.

Олигарх подчеркнул, что от своих активов, в том числе в медиапространстве, отказываться не намерен, тем более ничего не собирается «продавать под дулом пистолета». При этом отчитываться о доходах планирует по закону.

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Законопроект «об олигархах», имеющий официальное название «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», лидер Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 2 июня.

К слову, уменьшение влияния олигархов на власть было одним из предвыборных обещаний Зеленского. В Офисе президента уточнили, что новый закон должен будет определить граждан страны, имеющих стратегическое влияние на жизнь государства, и предотвратить риски, с этим связанные.

Отдельные представители власти и бизнеса считают, что закон даст власти и самим олигархам законное право устранять «неугодных».

В данный момент Игорь Коломойский на четвертом месте в украинском списке Forbes с состоянием в 1,8 миллиарда долларов (131,8 млрд руб.).

Кто еще может попасть в «список олигархов», пока неизвестно, однако украинские СМИ предполагают, что главным критерием «отбора» может стать владение медиа, тогда помимо Коломойского, владеющего каналом «1+1», в перечень Зеленского могут попасть: