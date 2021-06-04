«Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть белой вороной и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх"», — отреагировал Коломойский.
Бизнесмен добавил, что эти его слова актуальны исключительно для той редакции закона, которая предлагается сейчас. В случае изменения санкций может поменяться и его мнение.
«Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее "готов" не распространяется на следующие редакции. Я не как юный пионер. Я не всегда готов», — добавил Коломойский.
Олигарх подчеркнул, что от своих активов, в том числе в медиапространстве, отказываться не намерен, тем более ничего не собирается «продавать под дулом пистолета». При этом отчитываться о доходах планирует по закону.
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Законопроект «об олигархах», имеющий официальное название «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», лидер Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 2 июня.
К слову, уменьшение влияния олигархов на власть было одним из предвыборных обещаний Зеленского. В Офисе президента уточнили, что новый закон должен будет определить граждан страны, имеющих стратегическое влияние на жизнь государства, и предотвратить риски, с этим связанные.
Отдельные представители власти и бизнеса считают, что закон даст власти и самим олигархам законное право устранять «неугодных».
В данный момент Игорь Коломойский на четвертом месте в украинском списке Forbes с состоянием в 1,8 миллиарда долларов (131,8 млрд руб.).
Кто еще может попасть в «список олигархов», пока неизвестно, однако украинские СМИ предполагают, что главным критерием «отбора» может стать владение медиа, тогда помимо Коломойского, владеющего каналом «1+1», в перечень Зеленского могут попасть:
- Ринат Ахметов — его группа SCM контролирует телеканалы «Украина» и «Украина 24»,
- Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Валерий Хорошковский — как совладельцы «Интера»,
- Виктор Пинчук и его жена Елена (дочь экс-президента Леонида Кучмы) — они собственники ICTV и СТБ,
- бывший президент, а ныне депутат парламента и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который контролирует «5 канал» и «Прямой»,
- Иван Жеваго — ему принадлежит канал «Эспрессо».