Украинская певица Настя Каменских рассказала, что называет свою 66-летнюю мать-«патриотку» исключительно по имени. Причину артистка назвала в эфире YouTube-канала Dorotye 3 июня

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«Она (мать Каменских. — Ред.) очень молодая. Я могу поделиться с ней абсолютно всеми секретами. Я вообще от нее ничего не скрываю. Она все время находится с нами на тусовках. Ну тут надо отдать должное, что моя мама — очень современная женщина. Она себе набила татуировку. Там написано "Україна". Да, мама у меня очень патриотичная. Пробила пирсинг себе. Поэтому она у меня Лидочка», — сказала Каменских.

Певица уточнила, что мать растила ее в строгости, и долгое время отношения между ними были натянутыми.

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Отец исполнительницы Алексей Жмур был волейболистом, а также концертным директором хора имени Веревки. Мужчина умер в январе этого года, почти сразу после его смерти Каменских с матерью и подругами отправилась в Мексику на съемки своего авторского реалити-шоу.