Писатель полагает, что у обеих сторон подготовлены план А и план Б. План А подразумевает под собой обсуждение тех вопросов, по которым уже есть договорённость в ходе переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
План Б же, по словам писателя, содержит более «трудные» вопросы, поэтому может быть внесён в повестку дня уже по ходу переговоров.
«Байден будет стараться демонстрировать жёсткость по отношению к Путину и России на публике или в заявлениях до и после встречи. Один же на один с Путиным он будет придерживаться политики Рейгана, то есть разговора с позиции разумной силы», — сказал Кожевников.
Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух держав состоится 16 июня в Женеве. Повестка первых личных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.
Полный текст интервью читайте здесь.