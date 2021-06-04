Президент США Джо Байден только на публике будет демонстрировать строгость по отношению к России, однако, оставшись вдвоем с российским лидером Владимиром Путиным, покажет более мягкое поведение, сказал в интервью изданию Украина.ру писатель Павел Кожевников

Писатель полагает, что у обеих сторон подготовлены план А и план Б. План А подразумевает под собой обсуждение тех вопросов, по которым уже есть договорённость в ходе переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

План Б же, по словам писателя, содержит более «трудные» вопросы, поэтому может быть внесён в повестку дня уже по ходу переговоров.

«Байден будет стараться демонстрировать жёсткость по отношению к Путину и России на публике или в заявлениях до и после встречи. Один же на один с Путиным он будет придерживаться политики Рейгана, то есть разговора с позиции разумной силы», — сказал Кожевников.

Золотарев сказал, что хорошего Байден может предложить России, чтобы отвадить ее от Китая © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.

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