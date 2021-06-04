Гибель русских людей в Донбассе является прямым следствием излишней мягкотелости российских политиков в отношении Украины и ее руководства. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

«Надо как Сталин». Гаспарян о том, нужно ли России закрепить вражеский статус украинской власти © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Денис Пушилин заявил, что республика после референдума 2014 года вынуждена отстаивать свое право на существование в борьбе с агрессией со стороны Киева, преодолевая сложности и преграды. При этом ДНР защищает русских и русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины.

«Мне говорили, ну слушай, ну эта Украина никуда от нас не денется. Не надо напрягать. Ну бегают там тягнибоки и мирошниченки, но это идиоты, которые никогда не придут к власти. Чем это закончилось? Это закончилось убийствами тысячи русских людей в Донбассе. Ну давайте дальше говорить мягко. Или вы хотите, чтобы всех перебили?» — категоричен эксперт.

Гаспарян подчеркнул, что, в отличие от многих «профессиональных патриотов», которые стали таковыми, когда это стало модным, он всегда отзывался о Крыме как о русской земле и выступал в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны Арнольда Мери и Василия Кононова, подвергавшихся незаконному преследованию в Прибалтике.

Если же кто-то хочет усомниться в том, что в Донбассе живут русские люди, то им надо «пойти к доктору и проверить себя на умственную полноценность», заключил собеседник издания.