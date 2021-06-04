Эксперт полагает, что новый бесполярный мир будет комбинацией влиятельных региональных держав, окруженных союзниками-сателлитами, каждый из которых начнет заниматься контролем всего региона.
«В этих условиях я думаю, что мы будем постепенно двигаться к бесполярному миру, который и будет основой нового миропорядка, то есть к миру, где не будет ни одной страны, способной навязать свою повестку дня глобальному сообществу, и не будет ни одного центра силы, способного организовать мир по-своему», — сказал Злобин.
Также, по словам эксперта, сейчас появляется молодая и наглая элита, которая делает все возможное, чтобы втянуть в свои внутригосударственные политические проблемы другие страны, делая свои трудности проблемами сверхдержав. Это относится в первую очередь к Украине, подчеркнул Злобин.
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