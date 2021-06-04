В дальнейшем основой нового мирового порядка может стать бесполярность мира, в результате которой все государства станут равны, и никто не сможет навязывать свою повестку другим странам, рассказал в интервью изданию Украина.ру американо-российский политолог Николай Злобин

Николай Злобин: Мировой порядок сломался, а нового нет © РИА Новости, Нина Зотина

«В этих условиях я думаю, что мы будем постепенно двигаться к бесполярному миру, который и будет основой нового миропорядка, то есть к миру, где не будет ни одной страны, способной навязать свою повестку дня глобальному сообществу, и не будет ни одного центра силы, способного организовать мир по-своему», — сказал Злобин.

Также, по словам эксперта, сейчас появляется молодая и наглая элита, которая делает все возможное, чтобы втянуть в свои внутригосударственные политические проблемы другие страны, делая свои трудности проблемами сверхдержав. Это относится в первую очередь к Украине, подчеркнул Злобин.

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