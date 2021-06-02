Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против задержанного в Белоруссии Протасевича 27 мая, заявив о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении.
Протасевич среди прочего обвиняется в том, что принимал участие в гражданской войне в Донбассе на стороне Киева в составе неонацистского батальона «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
«В ходе проведения следственных действий, в рамках возбужденных ранее Генеральной прокуратурой уголовных дел по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершения геноцида установлены вопиющие факты, свидетельствующие о бесчеловечности украинских карателей — участников так называемых "добробатов" и боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, следователи собрали достаточно доказательств, чтобы говорить о необходимости ужесточения санкций некоторых статей действующего УК ЛНР. В частности, речь идет о наказании за совершение преступлений против мира и безопасности человечества.
«В связи с этим Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики обращается к депутатам Народного совета и к главе Луганской Народной Республики с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры», — говорится в сообщении.
Согласно действующему законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Как отмечала кандидат юридических наук Анна Сорока в комментарии РИА Новости, в данный момент смертная казнь на территории ЛНР не предусмотрена.