Генпрокуратура Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и парламенту республики с ходатайством, в котором просит усилить наказание за совершение преступлений против мира и безопасности человечества вплоть до высшей меры, говорится в сообщении на сайте ГП ЛНР

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Протасевич среди прочего обвиняется в том, что принимал участие в гражданской войне в Донбассе на стороне Киева в составе неонацистского батальона «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.

«В ходе проведения следственных действий, в рамках возбужденных ранее Генеральной прокуратурой уголовных дел по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершения геноцида установлены вопиющие факты, свидетельствующие о бесчеловечности украинских карателей — участников так называемых "добробатов" и боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, следователи собрали достаточно доказательств, чтобы говорить о необходимости ужесточения санкций некоторых статей действующего УК ЛНР. В частности, речь идет о наказании за совершение преступлений против мира и безопасности человечества.

«В связи с этим Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики обращается к депутатам Народного совета и к главе Луганской Народной Республики с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры», — говорится в сообщении.

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Как отмечала кандидат юридических наук Анна Сорока в комментарии РИА Новости, в данный момент смертная казнь на территории ЛНР не предусмотрена.