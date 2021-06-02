Подавляющее большинство граждан Федеративной республики Германия (ФРГ) отвергают санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2», показал опрос, проведенный по заказу Восточного комитета немецкой экономики (OA). Его данные приводит РИА Новости 2 июня

Опрос проведен социологическим институтом Forsa по заказу OA и немецкой компании Wintershall Dea. По его данным, 17% опрошенных сказали, что проект следует остановить, а 75% отвергают дополнительные санкции США против «Северного потока — 2».

Что интересно, сторонники партий «Зеленые» и СДПГ — главных критиков проекта — также в подавляющем большинстве поддерживают «Северный поток — 2». Среди сторонников «чистой» Германии 69% поддерживают газопровод, у социал-демократов таких еще больше — 82%

Байден сдался: делегация от Меркель прилетела в США договариваться по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Опрос проводился с 29 апреля по 10 мая, всего было опрошено более тысячи совершеннолетних граждан ФРГ.