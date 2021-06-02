Опрос проведен социологическим институтом Forsa по заказу OA и немецкой компании Wintershall Dea. По его данным, 17% опрошенных сказали, что проект следует остановить, а 75% отвергают дополнительные санкции США против «Северного потока — 2».
Что интересно, сторонники партий «Зеленые» и СДПГ — главных критиков проекта — также в подавляющем большинстве поддерживают «Северный поток — 2». Среди сторонников «чистой» Германии 69% поддерживают газопровод, у социал-демократов таких еще больше — 82%
Кроме того, около двух третей немцев (62%) желают активизации отношений между ЕС и Россией, прежде всего в экономическом и энергетическом секторе.
Опрос проводился с 29 апреля по 10 мая, всего было опрошено более тысячи совершеннолетних граждан ФРГ.