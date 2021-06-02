К сожалению, большинство жителей Украины сегодня разговаривают не на русском и не на украинском языке, а на суржике, стихийном новоязе, который лишает украинцев культурных достижений и на русском, и на украинском языках. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что сегодня где-то треть украинских граждан разговаривает на литературном украинском языке, еще около 30% разговаривают на суржике, и чуть более 30% разговаривают на русском языке.

«Но уже не на грамотном, на беглом русском языке. На том, который достался в наследство от пап, мам, дедушек и бабушек, если они еще живы. Но вообще, все эти игрища с языком интеллектуально оскопляют нацию. Люди от одного интеллектуального пласта отрываются, к новому не престают, и получаются полуграмотные люди», — категоричен Скачко.

Тем не менее, вся эта насильственная украинизация, несмотря на сопротивление граждан, даст свои результаты, а если она продлится 20 или 30 лет, непонятно, во что превратится Украина в интеллектуальном плане, заключил собеседник издания.