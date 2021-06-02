С 16 января сфера услуг уже должна общаться с клиентами только на украинском языке. В сети начался флешмоб «Спаси продавца из мовного рабства, попроси обслуживать тебя на русском!», а народные депутаты инициируют принятие законопроекта, отменяющего штрафы для бизнеса за общение не на государственном языке.
Эксперт отметил, что сегодня где-то треть украинских граждан разговаривает на литературном украинском языке, еще около 30% разговаривают на суржике, и чуть более 30% разговаривают на русском языке.
«Но уже не на грамотном, на беглом русском языке. На том, который достался в наследство от пап, мам, дедушек и бабушек, если они еще живы. Но вообще, все эти игрища с языком интеллектуально оскопляют нацию. Люди от одного интеллектуального пласта отрываются, к новому не престают, и получаются полуграмотные люди», — категоричен Скачко.
Тем не менее, вся эта насильственная украинизация, несмотря на сопротивление граждан, даст свои результаты, а если она продлится 20 или 30 лет, непонятно, во что превратится Украина в интеллектуальном плане, заключил собеседник издания.