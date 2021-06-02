Эксперт отметил, что сейчас появилась молодая и наглая элита, которая жаждет сместить элиты старых сверхдержав и самим определять направление мировой политики, и эти элиты делают сегодня всё, чтобы втянуть большие страны в свою работу, и делают свою политику и свои проблемы их политикой и их проблемами.
«Украина является ярким примером такого рода. Рядом с ней можно упомянуть Иран, Северную Корею, Грузию и целый ряд других стан, которые своими проблемами просто монополизировали внешнюю политику и России, и США, и ведущих европейских держав», — указал Злобин.
Собеседник издания добавил, что сверхдержавы потерялись с уходом старого миропорядка, потеряли монополию на формирование повестки дня и стали заложниками чужих региональных конфликтов, и в этих условиях мы будем постепенно двигаться к бесполярному миру, который и будет основой нового миропорядка.
Полностью интервью можно прочитать здесь.