Мы живём в мире, где малые и средние страны демонстрируют свой реваншизм в отношении сверхдержав, которые так или иначе их «гнобили» предыдущие полвека холодной войны. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: Мировой порядок сломался, а нового нет © РИА Новости, Нина Зотина

«Украина является ярким примером такого рода. Рядом с ней можно упомянуть Иран, Северную Корею, Грузию и целый ряд других стан, которые своими проблемами просто монополизировали внешнюю политику и России, и США, и ведущих европейских держав», — указал Злобин.

Собеседник издания добавил, что сверхдержавы потерялись с уходом старого миропорядка, потеряли монополию на формирование повестки дня и стали заложниками чужих региональных конфликтов, и в этих условиях мы будем постепенно двигаться к бесполярному миру, который и будет основой нового миропорядка.

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