Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 AstraZeneca, произведенную в ЕС. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале 1 июня

На Украине AstraZeneca вызвала непредвиденные последствия © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк сообщении.

Отмечается, что до конца недели в рамках глобальной инициативы COVAX на Украину прибудут 705,6 тысячи доз вакцины AstraZeneca. Препарат будут использовать для вакцинации второй дозой тех, у кого уже прошли 12 недель после первой прививки.

На сегодняшний день на Украине уже прививают вакциной AstraZeneca/Covishield, произведенной индийским Институтом сыворотки, и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

При этом Государственный экспертный центр Минздрава сообщал, что около 13% украинцев, которые привились от коронавируса вакциной AstraZeneca, ощутили непредвиденные неблагоприятные последствия иммунизации. Среди осложнений: повышение температуры, лихорадка, озноб, миалгия, артралгия, бессонница, головокружение, онемение губ и конечностей, потеря сознания, отсутствие рефлексов, судороги, нарушение речи, тошнота, рвота и др.

Ранее из-за побочных эффектов и даже летальных исходов от AstraZeneca от вакцины отказались Индонезия, Словакия, Франция, Италия и Германия.