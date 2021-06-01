Певец Филипп Киркоров разместил в сети шуточный пост, в котором рассказал, что помимо работы артистом обладает еще одним важным навыком - дрессировки. Кого именно он обучает хорошо себя вести, артист написал 31 мая в Instagram

«Моя лучшая роль по жизни — дрессировщик! Обращайтесь — дрессирую артистов, сучек и кобелей. Дорого. Звонить директору», — подписал фото певец.

«Какой-то перебор в одежде», «Согласна, я здесь ничего красивого не вижу», «Вы просто не любите пуделей», «Из замечательного певца превратился в клоуна, шута», «Фривольно», «Вы чем-то с пуделем похожи», «Ну хорошо, что хоть не Дава», — отреагировали пользователи.

К слову, с бывшим возлюбленным певицы Ольги Бузовой рэпером Dava Киркоров по-прежнему дружит. Перед тем как разместить в сети фото с пуделем, поп-король показал подписчикам ролик, где он танцует с молодым рэп-исполнителем. Видео также собрало большое количество критических замечаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЭКС-ДОМРАБОТНИЦА РАСКРЫЛА ТАЙНУ КИРКОРОВА: ДАНИЛКО И БАСКОВ ПОДТВЕРДИЛИ.

На Украине Киркоров, с одной стороны, имеет статус Народного артиста, с другой — является фигурантом базы «Миротворец» и персоной нон грата в стране как лицо, представляющее опасность для национальной целостности государства.