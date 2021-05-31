Экс-домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала, что бывший муж Примадонны исполнитель Филипп Киркоров очень переживал разрыв с ней и до сих пор мечтает о воссоединении. Об этом 30 мая написала «Комсомольская правда»

Общие друзья артистов признаются, что разрыв знаменитостей произошел раньше, чем это было объявлено публике, и какое-то время звезды изображали для поклонников пару. Возможно, поэтому, считают коллеги Киркорова, он долгое время не воспринимал новый роман супруги как что-то серьезное.

«Он старался скрывать и держаться молодцом, но мы все понимали, что что-то происходит», — поделился Николай Басков.

«У него до последнего момента, когда было понятно, что развод, была мысль, что они помирятся. Он реально очень переживал. Мы много сидели, он и злился, и расстроен, и размазан был», — рассказывал о разрыве артистов их украинский коллега Андрей Данилко.

Украинский юморист признался, что его хотели сделать мэром Запорожья © Руслан Ханумак/Инстаграм Людмила Дороднова. По ее словам, поп-король до сих пор мечтает о воссоединении с экс-супругой.

«Алле Филипп как артист очень нравится. Ну а Филипп, Филипп мечтает еще, что он будет все равно с Аллой. Я говорю: "Филипп, все уже". Он думал, вдруг они расстанутся, и он будет все равно с ней», — рассказала Дороднова.

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Брак Пугачевой с Киркоровым просуществовал с марта 1994 года по ноябрь 2005-го. Позже певица вышла замуж за ведущего Максима Галкина, а поп-король так и не женился.