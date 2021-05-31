«Стыд, фу»: Дырявые туфли Юлии Тимошенко взбесили соцсети

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пришла на заседание Верховной Рады в образе, который, в отличие от предыдущих подобных перформансов, не признали модным. Фото политика опубликовал в Facebook 31 мая Ян Доброносов

Она надела белую блузку, темный жакет с лампасами, юбку и черные туфли на высоком каблуке с вырезом на носке. И если в целом ее образ не вызвал вопросов, то вот туфли стали поводом для насмешек со стороны пользователей сети.

«"Стремная", "Стыд, фу", "Так они 5 лет назад вышли из моды", "Чики-пики, пальчик выкинь"», — пишут пользователи соцсети Facebook.

Зеленский в объятиях Тимошенко: «А был ли мальчик?» © РИА Новости, facebook.com/YuliaTymoshenko

«Вот если бы еще раз кто-то ее в Качановку сослал. Как бы спинку подлечила, потому что так нам угождает (хотя мы и не просим ее так издеваться над собой), что совсем ее убьет. Такую страшно больную. И нам не так противно было бы смотреть на это все», — написала Татьяна Филипповна.

Когда другой пользователь попытался вступиться за Тимошенко и написал, что «сегодня у Юлии день ангела», ему ответили вопросом: «А что, у ведьм могут быть ангелы?»