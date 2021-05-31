Среди них была справка по 615-му карательному батальону, входящему в указанный полк, говорится в сообщении. Она была подготовлена в 50-х годах прошлого века в МГБ СССР.
«В феврале 1942 года штабом тыловой области, условно именовавшимся "Корюк-532" при 2-й танковой армии, на территории Брянской области был сформирован Восточный полк, получивший название полк "Десна"», — цитирует агентство справку.
Соединение формировалось в Брянской области, в городе Бежице. В него вошли советские военнопленные, давшие согласие на службу в армии Германии. В нем было пять батальонов, одним из которых был 615-й Украинский, а также отдельный артиллерийский дивизион.
Большая часть карательных акций осуществлялась Украинским батальоном, состоявшим «исключительно из лиц украинской национальности, за исключением небольшого процента русских», рассказал на допросе бывший участник батальона Каленик Демиденко.
Например, в сентябре 1942 года в районе села Уты Выгонического района 615-й батальон, участвуя в операциях против партизан, сжег несколько населенных пунктов и разграбил имущество мирных жителей.
В июле-августе 1943 года 615-й батальон неоднократно выезжал в карательные экспедиции против советских партизан в леса Выгоничского, Жирятинского, Навлинского районов Брянской области, где сжег три села. В селе Княвичи 25 его жителей каратели загнали в здание школы и сожгли.
В справке сказано, что каждая карательная экспедиция сопровождалась грабежами, насилием и арестами мирных жителей.
В сентябре 1943 года, после того как линия фронта стала приближаться к Брянской области, батальон стал отступать на запад по направлению к белорусскому Бобруйску, по пути также активно занимаясь карательной деятельностью.
Позднее соединение было переброшено во Францию, где продолжило карательные акции уже против французских партизан. В конце марта часть его личного состава вошла в «Русскую освободительную армию» под командованием предателя Андрея Власова.