Наибольшие зверства в отношении мирных жителей Брянской области в ходе Великой Отечественной войны осуществляли представители украинского батальона фашистского полка «Десна», сообщает РИА Новости 31 мая со ссылкой на документы, обнародованные УФСБ РФ региона

Среди них была справка по 615-му карательному батальону, входящему в указанный полк, говорится в сообщении. Она была подготовлена в 50-х годах прошлого века в МГБ СССР.

«В феврале 1942 года штабом тыловой области, условно именовавшимся "Корюк-532" при 2-й танковой армии, на территории Брянской области был сформирован Восточный полк, получивший название полк "Десна"», — цитирует агентство справку.

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Большая часть карательных акций осуществлялась Украинским батальоном, состоявшим «исключительно из лиц украинской национальности, за исключением небольшого процента русских», рассказал на допросе бывший участник батальона Каленик Демиденко.

Например, в сентябре 1942 года в районе села Уты Выгонического района 615-й батальон, участвуя в операциях против партизан, сжег несколько населенных пунктов и разграбил имущество мирных жителей.

В июле-августе 1943 года 615-й батальон неоднократно выезжал в карательные экспедиции против советских партизан в леса Выгоничского, Жирятинского, Навлинского районов Брянской области, где сжег три села. В селе Княвичи 25 его жителей каратели загнали в здание школы и сожгли.

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В сентябре 1943 года, после того как линия фронта стала приближаться к Брянской области, батальон стал отступать на запад по направлению к белорусскому Бобруйску, по пути также активно занимаясь карательной деятельностью.

Позднее соединение было переброшено во Францию, где продолжило карательные акции уже против французских партизан. В конце марта часть его личного состава вошла в «Русскую освободительную армию» под командованием предателя Андрея Власова.