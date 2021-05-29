На Западе Россия действительно воспринимается всерьез с точки зрения ядерного потенциала. Это единственная страна, которой США не могут диктовать условия с военной точки зрения. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что этого нельзя знать наверняка, но лично он полагает, что это предположение верно.

«Если мы видим, что США, отбросив все гуманистические принципы, совершили государственный переворот в Украине, ликвидировали демократию и навязали хунту, которая проводит политику государственного терроризма (расстреляли 100 человек на Майдане и сбили малазийский «Боинг»), то это свидетельствует о том, что они готовы на куда более страшные преступления, в том числе в отношении России», — пояснил Марков.

Что касается предстоящей встречи России и США на уровне глав государств, то вопрос Украины будет обсуждаться в том смысле, что Байден потребует от Путина гарантий, что не будет военного вторжения в Украину, Путин скажет, что военного вторжения не будет, если не будет военной операции в Донбассе, а Байден пообещает, что военной операции не будет, заключил собеседник издания.

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