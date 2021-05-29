Южные Курилы стали частью России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ним неоспорим. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба МИД РФ в комментарии РИА Новости

Яков Кедми рассказал, как именно Россия может выгнать из Японии американские военные базы © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», — подчеркнули в видомстве.

В министерстве добавили, что и советские, и позже российские дипломаты продвигали такую позицию: Южные Курилы стали частью России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ним неоспорим.

Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Кроме того, бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма ранее заявлял о необходимости признать Крым российским. Тогда, по его мнению, у Японии будет шанс «решить проблему» с Южными Курилами в свою пользу.