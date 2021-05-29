Борьба Вашингтона против «Северного потока-2» не направлена против России. Эти санкции прежде всего направлены против Германии. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Речь идет о жестком уровне борьбы американских корпораций, которых представлял Дональд Трамп, против немецких корпораций с целью подорвать конкурентоспособность Германии и навязать ей более дорогой, даже не американский, а арабский газ, пояснил эксперт.

«Вашингтону нужно было сделать так, чтобы источники энергии для Германии были зависимы от США, потому что арабский газ тоже во многом зависит от США. Поэтому и предпринимались эти атаки на «Северный поток-2»», — уточнил Марков.

По его мнению, поскольку у Трампа была стратегия жесткой конкуренции с корпорациями из других стран, он и применил жесткие санкции, а российский газ был только в качестве предлога.

У Байдена другая стратегия. Он хочет восстановить союзнические отношения с европейскими странами, учитывая, что именно США являются главным бенефициаром этих союзнических отношений, потому что США играет в них лидирующую роль, заключил собеседник издания.

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