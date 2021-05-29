В апреле Шевченко провел встречу с Лукашенко в его кабинете. Лукашенко заявил, что, «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Белоруссию», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят». Новость об этой встрече вызвала недовольство в кругах, настроенных против Лукашенко, в том числе у «Слуги народа». Нардепа обвинили в том, что он не согласовал свой визит с партией. Позднее Шеченко исключили из этой партии.
Парламентарий пояснил, что всегда испытывал политическую симпатию к Лукашенко и к тому, как он развивает экономику республики, но стал публично выражать свои взгляды только после того, как в Белоруссии прошли события в августе 2020 года.
«Если вы хотите понять алгоритм моих действий, я просто определился, что остаюсь с народом. Я чувствую настроения людей, которые проживают на юго-востоке и в приграничных с Беларусью областях. Я точно знаю, что большой уровень симпатии к Лукашенко среди жителей Сумской, Черниговской и Волынской областей», — указал Шевченко.
Собеседник издания добавил, что Киев пошел на жесткую конфронтацию с Минском в результате давления Запада, которое является одним из инструментов внешнего управления.
Полностью интервью можно прочитать здесь.