На Украине самый высокий уровень симпатии к президенту Белоруссии Александру Лукашенко среди жителей Сумской, Черниговской и Волынской областей. Об этом рассказал народный депутат Украины Евгений Шевченко в интервью изданию Украина.ру

Евгений Шевченко: Я люблю Беларусь и Лукашенко как политика и как человека © president.gov.by

Парламентарий пояснил, что всегда испытывал политическую симпатию к Лукашенко и к тому, как он развивает экономику республики, но стал публично выражать свои взгляды только после того, как в Белоруссии прошли события в августе 2020 года.

«Если вы хотите понять алгоритм моих действий, я просто определился, что остаюсь с народом. Я чувствую настроения людей, которые проживают на юго-востоке и в приграничных с Беларусью областях. Я точно знаю, что большой уровень симпатии к Лукашенко среди жителей Сумской, Черниговской и Волынской областей», — указал Шевченко.

Собеседник издания добавил, что Киев пошел на жесткую конфронтацию с Минском в результате давления Запада, которое является одним из инструментов внешнего управления.

Полностью интервью можно прочитать здесь.