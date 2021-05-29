Если Украина запретит или ограничит импорт белорусских нефтепродуктов, заменить их можно будет только российским дизтопливом. Об этом рассказал специалист по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

«Это просто безумие». Марунич прокомментировал возможные санкции Украины против Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина Роман Протасевич, в Европе всерьез обсуждаются разного рода ограничительные меры против Белоруссии. Нынешние украинские власти в своей внешней политике ориентируются на действия Запада и неоднократно поддерживали разного рода санкционные изыскания США и ЕС.

Эксперт подчеркнул, что половину поставок дизтоплива на Украину осуществляет Россия, а половина — Белоруссия, а у Киева нет мощностей по производству нефти и нет возможности привезти столько дизеля из той же Польши или Румынии.

«У нас же импортного топлива — 83%. Поэтому Украина скорее всего ничего делать не будет. Хотя я не устаю удивляться все новым и новым безумствам украинских властей», — отметил Марунич.

Собеседник издания добавил, что если Украина все же введет подобные ограничения, то это будет примерно то же самое, как если кто-то перекроет поставки природного газа из России в Европу.

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