После того как в Минске совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair и был арестован подозреваемый в преступлениях экстремистского характера Роман Протасевич, в Европе всерьез обсуждаются разного рода ограничительные меры против Белоруссии. Нынешние украинские власти в своей внешней политике ориентируются на действия Запада и неоднократно поддерживали разного рода санкционные изыскания США и ЕС.
Эксперт подчеркнул, что половину поставок дизтоплива на Украину осуществляет Россия, а половина — Белоруссия, а у Киева нет мощностей по производству нефти и нет возможности привезти столько дизеля из той же Польши или Румынии.
«У нас же импортного топлива — 83%. Поэтому Украина скорее всего ничего делать не будет. Хотя я не устаю удивляться все новым и новым безумствам украинских властей», — отметил Марунич.
Собеседник издания добавил, что если Украина все же введет подобные ограничения, то это будет примерно то же самое, как если кто-то перекроет поставки природного газа из России в Европу.
Полностью интервью можно прочитать здесь.