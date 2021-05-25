Украинские власти не решатся нанести серьезный удар по Белоруссии, поскольку сами пострадают, сказал сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии Украина.ру

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer Роман Протасевич, в Европе всерьез обсуждаются разного рода ограничительные меры против Белоруссии.

В частности, ряд стран уже запретили полеты своих самолетов над Белоруссией и закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Не исключено, что будут предприняты и более жесткие шаги.

Как известно, нынешние украинские власти в своей внешней политике ориентируются на действия Запада и неоднократно поддерживали разного рода санкционные изыскания США и ЕС.

Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич рассказал, до какой степени могут простираться верноподданические шаги Киева и на какие санкции против Белоруссии может решиться Украина.

В частности, он ответил на вопрос о том, будет ли Киев ограничивать экспорт белорусских нефтепродуктов на Украину:

— Это будет просто безумие. Статистика прошлого года свидетельствует о том, что 83% дизельного топлива, которое использовалось в стране, было импортировано.

Около половины импорта дизтоплива на Украину было из Белоруссии, и примерно столько же — из России. Заместить такой объем импорта невозможно.

Ни с организационной точки зрения, ни с логистической, ни с финансовой это осуществить невозможно. Если такие ограничения введут, это будет трэш.

Это будет примерно то же самое, как если кто-то перекроет поставки природного газа из РФ в Европу. Это будет трэш, так как 30% заместить невозможно.

У нас же импортного топлива — 83%. Поэтому Украина скорее всего ничего делать не будет. Хотя я не устаю удивляться все новым и новым безумствам украинских властей.

Кстати, если белорусские поставки убрать, заменить их можно будет только российским дизтопливом.

У нас нет ни мощностей по производству, ни нефти, ни возможности привезти столько дизеля из той же Польши или Румынии — ничего нет. Я уже не говорю о ценах, которые будут.

Украина уже «квакнула», что остановит авиасообщение с Белоруссией и на этом ограничится.

Но уже нанесен ущерб собственным гражданам, которые летали через Белоруссию. Теперь придется летать через Кишинев, Стамбул, Варшаву или даже Ереван, что больно ударит по карману украинцев.

Компания «Белавиа» хорошо поднялась после того, как Украина закрыла авиасообщение с Россией. Теперь большая часть этих денег уйдет в Стамбул, будут турки подниматься.