Борьба Зеленского с депутатом Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком говорит только о том, что таким способом он пытается с ним договориться. Однако обещания президента так и остаются невыполненными, поэтому для народа это никакой роли не играет, полагает эксперт.
«Президенту Зеленскому удалось удовлетворить все влиятельные силы в Украине. Он это не для народа, конечно, сделал, а исключительно для себя. Удовлетворил и американцев, и британцев, и олигархов», — сказал Вакаров.
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Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во время церемонии инаугурации он произнес речь, в которой дал множество обещаний гражданам Украины.
Ни одно них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах.