Единственное, чем может гордиться президент Украины Владимир Зеленский за два года на посту лидера государства, — это тем фактом, что он смог угодить всем влиятельным силам, которые на него давили в стране, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Василь Вакаров

Борьба Зеленского с депутатом Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком говорит только о том, что таким способом он пытается с ним договориться. Однако обещания президента так и остаются невыполненными, поэтому для народа это никакой роли не играет, полагает эксперт.

«Президенту Зеленскому удалось удовлетворить все влиятельные силы в Украине. Он это не для народа, конечно, сделал, а исключительно для себя. Удовлетворил и американцев, и британцев, и олигархов», — сказал Вакаров.

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Зеленский готовится к скорой встрече с Варфоломем - ОПУ © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Ни одно них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах.



