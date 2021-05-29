Главный секрет успешности Юлии Тимошенко и ее партии «Батькивщина» заключается в том, что у нее по всей стране есть активисты, которые четко умеют работать со своим электоратом, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Василь Вакаров

В последнее время позиции Тимошенко только укрепляются. Политик четко уловила тренд, связанный с торговлей землей. Она первая и единственная, кто хочет решить этот вопрос на референдуме, что, конечно же, еще больше способствует увеличению ее популярности, полагает политолог.

«Однозначно на сегодняшний день она в высшей лиге украинской политики. Как политик она в самом соку», — сказал Вакаров.

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Ранее Тимошенко заявила о том, что собирается устроить в стране референдум по пяти вопросам.

Жарихин объяснил, почему Зеленскому невыгодно избавляться от Порошенко и Тимошенко © REUTERS, Gleb Garanich

Тимошенко уверена, что сможет восстановить справедливость, если проведет референдум по пяти этим вопросам. Когда украинский народ скажет «нет», президент Владимир Зеленский должен будет признать ошибочность курса, который он ведет, утверждает лидер партии «Батькивщина».

До этого в январе 2021 года на первом пленарном заседании Верховной Рады был принят законопроект Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. При этом закон вступил в силу лишь 8 апреля, когда его подписал глава государства.