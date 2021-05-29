В последнее время позиции Тимошенко только укрепляются. Политик четко уловила тренд, связанный с торговлей землей. Она первая и единственная, кто хочет решить этот вопрос на референдуме, что, конечно же, еще больше способствует увеличению ее популярности, полагает политолог.
«Однозначно на сегодняшний день она в высшей лиге украинской политики. Как политик она в самом соку», — сказал Вакаров.
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Ранее Тимошенко заявила о том, что собирается устроить в стране референдум по пяти вопросам.
Граждане Украины на референдуме, по мысли лидера «Батькивщины», смогут ответить, поддерживают ли они легализацию игорного бизнеса и марихуаны, согласны ли продавать сельскохозяйственную землю и стратегическую собственность государства; одобряют ли тот факт, что газ отечественной добычи поставлялся украинцам для бытовых нужд.
Тимошенко уверена, что сможет восстановить справедливость, если проведет референдум по пяти этим вопросам. Когда украинский народ скажет «нет», президент Владимир Зеленский должен будет признать ошибочность курса, который он ведет, утверждает лидер партии «Батькивщина».
До этого в январе 2021 года на первом пленарном заседании Верховной Рады был принят законопроект Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. При этом закон вступил в силу лишь 8 апреля, когда его подписал глава государства.