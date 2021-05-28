По словам Комаровского, врачи с юридической точки зрения не могут написать «можно вакцинироваться», потому что сегодня нет достаточного количества исследований влияния прививок от коронавирусной инфекции на кормящую маму и ее ребенка.
«Я скажу так: если бы мой близкий человек кормил грудью и встал бы вопрос, вакцинироваться от ковида или нет, я бы однозначно рекомендовал вакцинацию. Потому что для ребенка в этом точно нет ничего опасного», — ответил Комаровский.
Он отметил, что кормящую мать нежелательно вакцинировать живыми вакцинами, но если речь идет о вакцине, где нет живого вируса, бояться прививки не стоит.
По данным Роспотребнадзора, ни одна из вакцин от коронавируса, разработанных в России, не содержит живой вирус или его компоненты. В вакцинах AstraZeneca и Pfizer также не используется живой вирус.
Живые вакцины применяются, например, для прививки от гриппа, кори, краснухи, полиомиелита и туберкулеза, поэтому их важно успеть сделать согласно календарю прививок и до наступления беременности.