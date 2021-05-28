Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил, почему считает неопасной вакцинацию кормящих матерей. Об этом он на днях написал на своем сайте

Роковое яблочко: Комаровский объяснил, чем опасны фрукты для детей © М/Ф "Спящая красавица"/Скриншот

«Я скажу так: если бы мой близкий человек кормил грудью и встал бы вопрос, вакцинироваться от ковида или нет, я бы однозначно рекомендовал вакцинацию. Потому что для ребенка в этом точно нет ничего опасного», — ответил Комаровский.

Он отметил, что кормящую мать нежелательно вакцинировать живыми вакцинами, но если речь идет о вакцине, где нет живого вируса, бояться прививки не стоит.

По данным Роспотребнадзора, ни одна из вакцин от коронавируса, разработанных в России, не содержит живой вирус или его компоненты. В вакцинах AstraZeneca и Pfizer также не используется живой вирус.

Живые вакцины применяются, например, для прививки от гриппа, кори, краснухи, полиомиелита и туберкулеза, поэтому их важно успеть сделать согласно календарю прививок и до наступления беременности.