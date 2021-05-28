Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский рассказал, что на артиста подала в суд его 71-летняя поклонница. Поводом для иска стал перенос концерта, написала 27 мая «Комсомольская правда»

Стерненко против «Ягоды малинки»: концерты российского певца на Украине оказались под вопросом © Хабиб Шарипов/Инстаграм

Пожилая дама заявила, что так расстроилась, что пришлось ехать поправлять нервы в санаторий. По возвращении она пошла в суд и потребовала 100 тысяч рублей моральной компенсации. Суд не счел доводы фанатки состоятельными и встал на сторону Киркорова, отказав пенсионерке.

«Я удовлетворен результатом. Филипп Бедросович, может быть, ярчайший представитель нашей эстрады, поэтому, как и всегда, подвергается нападкам. Полно людей, которые хотят содрать деньги», — сказал Добровинский.

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К слову, сам Киркоров летом 2020 года пожаловался на материальные трудности из-за отмены концертов в карантин.

Исполнитель заявил, что сам он как-то протянет на сделанных ранее сбережениях, а вот у членов его команды — серьезные финансовые трудности.