Пенсионерка приобрела на концерт Киркорова два билета за 8 тысяч рублей. Однако выступление перенесли из-за карантина, объявленного во время пандемии.
Пожилая дама заявила, что так расстроилась, что пришлось ехать поправлять нервы в санаторий. По возвращении она пошла в суд и потребовала 100 тысяч рублей моральной компенсации. Суд не счел доводы фанатки состоятельными и встал на сторону Киркорова, отказав пенсионерке.
«Я удовлетворен результатом. Филипп Бедросович, может быть, ярчайший представитель нашей эстрады, поэтому, как и всегда, подвергается нападкам. Полно людей, которые хотят содрать деньги», — сказал Добровинский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ОГОЛТЕЛЫЕ ЖИВОТНЫЕ»: ДАНИЛЕЦ ИЗ «КРОЛИКОВ» ВЫСКАЗАЛСЯ ОБ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТАХ.
К слову, сам Киркоров летом 2020 года пожаловался на материальные трудности из-за отмены концертов в карантин.
Исполнитель заявил, что сам он как-то протянет на сделанных ранее сбережениях, а вот у членов его команды — серьезные финансовые трудности.