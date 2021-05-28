«Бегают оголтелые бездушные бессовестные животные, даже звери так не поступают, как поступают они, они кучей нападают на одного-двоих, тех, которые сдачи не дают», — таким образом охарактеризовал украинских националистов артист.
Данилец уверен, что сегодня в их руках фактически сосредоточена власть в стране, доказательство тому — мартовский разгром Офиса президента, когда про главу государства Владимира Зеленского прямо на стене написали «лох».
Поведение националистов, считает артист, больше убивает украинскую самобытность и культуру. Ведь в советское время, когда Украина входила в состав Союза, подчеркнул Данилец, украинской музыки, стихов и другого национально творчества было куда больше, чем при нынешнем нацистском режиме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ПЕЧАЛЬНО, ЕСЛИ ТАК»: МАКАРЕВИЧ УВИЛЬНУЛ ОТ ОСТРОГО ВОПРОСА ПРО УКРАИНУ.
В 2020 году Владимир Данилец рассказал журналистам, что его концерты на Украине стали отменять, а позже и вовсе внесли его данные на сайт «Миротворец». Причиной тому, уточнил актер, послужило его высказывание за телемост между Киевом и Москвой, что радикалы оценили как «осознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».