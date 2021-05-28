Украинский юморист, известный по дуэту «Кролики», Владимир Данилец принял участие в программе «Снежная лавина» с ведущей Снежаной Егоровой, в ходе которой коснулся вопроса об украинских националистах. Передача вышла на днях на YouTube

«Бегают оголтелые бездушные бессовестные животные, даже звери так не поступают, как поступают они, они кучей нападают на одного-двоих, тех, которые сдачи не дают», — таким образом охарактеризовал украинских националистов артист.

Данилец из «Кроликов» жестко раскритиковал Зеленского на примере советских вождей © Instagram, vdanmos Владимира Зеленского прямо на стене написали «лох».

Поведение националистов, считает артист, больше убивает украинскую самобытность и культуру. Ведь в советское время, когда Украина входила в состав Союза, подчеркнул Данилец, украинской музыки, стихов и другого национально творчества было куда больше, чем при нынешнем нацистском режиме.

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В 2020 году Владимир Данилец рассказал журналистам, что его концерты на Украине стали отменять, а позже и вовсе внесли его данные на сайт «Миротворец». Причиной тому, уточнил актер, послужило его высказывание за телемост между Киевом и Москвой, что радикалы оценили как «осознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».