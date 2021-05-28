В рамках этого вопроса наверняка будет обсуждён заключительный этап строительства трубопровода «Северный поток – 2», комплекс американских санкций в отношении России и энергетическая безопасность европейских союзников в целом и в первую очередь Украины, полагает эксперт.
«Главное, что будет интересовать Америку на этой встрече, — возможность создания мер доверия в области стратегической безопасности, может быть даже заключение каких-то рамочных договорённостей, создание мониторинговых групп и так далее», — сказал Злобин.
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Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух держав состоится 16 июня в Женеве. Повестка первых личных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться.
До этого Байден предложил Путину встретиться летом в одной из стран Европы для обсуждения российско-американских отношений. В пресс-службе Кремля заявили, что на данный момент ведется обсуждение возможных сроков встречи. Американский лидер подчеркнул, что хотел бы увидеться с Путиным в июне.
До этого в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.