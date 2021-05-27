По его словам, заявлений премьера Дениса Шмыгаля в телеграм-канале для этого недостаточно, правительство должно немедленно отменить свое постановление №277 и прекратить необдуманные эксперименты над людьми.
«Власть, банки и "Укрпочта" превратились в тиранов, которые прикрываются пенсионерами, чтобы "продавить" собственные цели. Нельзя, отстаивая собственные интересы, грубо пренебрегать правами и свободами одной из наиболее уязвимых социальных групп Украины. А правительство своей "хатой с краю" позволило, чтобы украинские пенсии не только остались мизерными, но и стали буквально недостижимыми. Заявление премьера в телеграмм-канале для Пенсионного фонда — не указ. Правительство должно немедленно принять соответствующее решение об отмене постановления №277», — подчеркнул Антон Киссе.
Ранее украинское правительство внесло изменения в процедуру доставки пенсий. Согласно постановлению №277, с 1 сентября 2021 года большинство выплат пенсий и социальной помощи должно осуществляться на карточные банковские счета.
При этом в подавляющем большинстве украинских сел нет ни банкоматов, ни терминалов для оплаты картами в магазинах.
После волны возмущения со стороны пенсионеров и последовавших за этим депутатских обращений премьер Шмыгаль опубликовал заявление в собственном телеграм-канале, где заявил, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму будет происходить постепенно.
Несмотря на это юридически слова Шмыгаля сих пор никак не подкреплены.