Украинское правительство должно немедленно остановить корпоративный произвол Минсоцполитики, Пенсионного фонда и «Укрпочты», которые продолжают переводить выплаты пенсий и социальной помощи в банки, заявил президент Ассоциации болгар Украины, депутат Верховной Рады Антон Киссе («Наш Край») 27 мая

По его словам, заявлений премьера Дениса Шмыгаля в телеграм-канале для этого недостаточно, правительство должно немедленно отменить свое постановление №277 и прекратить необдуманные эксперименты над людьми.

«Власть, банки и "Укрпочта" превратились в тиранов, которые прикрываются пенсионерами, чтобы "продавить" собственные цели. Нельзя, отстаивая собственные интересы, грубо пренебрегать правами и свободами одной из наиболее уязвимых социальных групп Украины. А правительство своей "хатой с краю" позволило, чтобы украинские пенсии не только остались мизерными, но и стали буквально недостижимыми. Заявление премьера в телеграмм-канале для Пенсионного фонда — не указ. Правительство должно немедленно принять соответствующее решение об отмене постановления №277», — подчеркнул Антон Киссе.

Пенсии по-новому. Что готовят украинцам © CC0, Pixabay

При этом в подавляющем большинстве украинских сел нет ни банкоматов, ни терминалов для оплаты картами в магазинах.

После волны возмущения со стороны пенсионеров и последовавших за этим депутатских обращений премьер Шмыгаль опубликовал заявление в собственном телеграм-канале, где заявил, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму будет происходить постепенно.

Несмотря на это юридически слова Шмыгаля сих пор никак не подкреплены.