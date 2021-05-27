Правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы вынести в ближайшее время на всеукраинский референдум, пока нет. Об этом 27 мая заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в комментарии «Радио НВ»

«Подходить к этим вопросам (подготовке референдума. — Ред.) нужно взвешенно: не выносить что-нибудь, лишь бы только вынести. Правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы завтра вынести на референдум, сегодня я не вижу», — сказал Разумков.

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект № 3612 «О всеукраинском референдуме» во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов.

Рынок земли, суд и референдум. О будущем земельной реформы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому, который подписал документ 8 апреля.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

На пресс-конференции ко второй каденции своего правления Зеленский заявил, что первым вопросом на всеукраинском референдуме мог бы стать Донбасс.