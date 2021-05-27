Бывший гендиректор украинского подразделения международного агентства в сфере стратегических коммуникаций PBN Hill+Knowlton Strategies Мирон Василик займет пост советника главы НАК «Нафтогаз Украины». Об этом говорится в пресс-релизе компании от 26 мая

«Северный поток – 2»: Байден назвал санкции контрпродуктивными, а Украина будет бороться до конца © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Кроме того, руководителем направления взаимодействия с органами государственной власти (GR-коммуникации) стал Роман Супрун, имеющий опыт работы в ведущих консалтинговых компаниях и проектах, специализирующихся на GR и лоббировании. В частности, он занимался сопровождением в Верховной Раде процесса анбандлинга «Нафтогаза».

«"Нафтогаз" усиливает управленческую команду для достижения качественных изменений во взаимодействии со стейколдерами, проведения настоящих и сложных реформ, а также поиска новых инструментов противодействия проекту "Северный поток-2". Именно над такими задачами будут работать в НАК Мирон Василик и Роман Супрун. В ближайшее время команда будет только расширяться профессионалами», — сообщили в НАК.

При этом «Нафтогаз» подтвердил завершение работы в компании Алены Осмоловской (GR-директор), а также советников главы правления Елены Зеркаль (связи со стейкхолдерами) и Вадима Гламаздина (представление интересов в США).

Ранее Кабмин переизбрал пятерых членов набсовета «Нафтогаза» на срок до одного года. Скандал с набсоветом начался после того, как в конце апреля главу НАК Андрея Коболева уволили с должности из-за неудовлетворительных результатов компании по итогам 2020 года.

В набсовете назвали это манипуляцией и издевательством над корпоративным управлением. На Западе также неодобрительно отнеслись к таким изменениям в «Нафтогазе»: во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе"».

На встрече с послами стран-членов G7 глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что набсовету предложено остаться в должности до проведения нового конкурса под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления компании. Тем не менее, 14 мая Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко, которые еще в апреле объявили о прекращении своих полномочий, вышли из состава набсовета.

Однако уже 19 мая приглашенная на заседание Споттисвуд заявила, что пять членов набсовета готовы принять предложение Кабмина и подписать контракты о работе сроком еще на один год.