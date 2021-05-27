«Приглашаю кандидатов к участию в конкурсе. Соответствующее распоряжение "Об объявлении повторного конкурса на занятие должности председателя Национальной службы здоровья" принято сегодня на заседании Кабинета министров Украины», — написал он.
Прием документов на участие в конкурсе начинается 27 мая и продлится до 2 июня.
Ляшко напомнил, что НСЗУ — это ключевой элемент системы здравоохранения Украины, поэтому, по его мнению, возглавить службу может только профессионал.
Предыдущий конкурс на должность главы Национальной службы здоровья был проведен в январе 2020 года. Тогда финалистами отбора стали и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, ее заместитель Наталья Рябцева и глава одного из департаментов Нацслужбы Андрей Виленский. Однако в мае 2021 года, в один из последних дней пребывания на должности министра здравоохранения Максим Степанов отклонил все кандидатуры.