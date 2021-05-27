Кабинет министров Украины объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья (НСЗУ). Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook 26 мая

Ляшко рассказал, считает ли себя «супрунятком» © Facebook, Виктор Ляшко

Прием документов на участие в конкурсе начинается 27 мая и продлится до 2 июня.

Ляшко напомнил, что НСЗУ — это ключевой элемент системы здравоохранения Украины, поэтому, по его мнению, возглавить службу может только профессионал.

Предыдущий конкурс на должность главы Национальной службы здоровья был проведен в январе 2020 года. Тогда финалистами отбора стали и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, ее заместитель Наталья Рябцева и глава одного из департаментов Нацслужбы Андрей Виленский. Однако в мае 2021 года, в один из последних дней пребывания на должности министра здравоохранения Максим Степанов отклонил все кандидатуры.