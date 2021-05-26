Также сообщается, что волонтеры хотят создать на берегу реки заповедник, но пока ничего не могут сделать из-за загрязнения Уды отходами от нескольких промышленных предприятий.
«Я пришел в ужас. Вся река была полностью покрыта мусором в метр толщиной и 50 метров в длину. Там образовалась уже какая-то крышка, и все живое, что есть в воде, не могло дышать», — рассказал один из волонтеров Андрей.
Ранее под Харьковом люди добровольно начали убирать реку Уду, в которой из-за промышленных отходов, накопились целые горы мусора.
Авторы публикации писали о том, что в селе Бабаи Харьковской области проходит уборка реки Уды. Также там собралось много активистов, эковолонтеров и неравнодушных к судьбе реки харьковчан.