В Харьковской области река Уды загрязнена настолько, что на слое пластика уже начали прорастать кусты, несмотря на то что волонтеры периодически устраивают большую уборку на ее берегу. Об этом сообщил «Харьков Тудей» 26 мая

Также сообщается, что волонтеры хотят создать на берегу реки заповедник, но пока ничего не могут сделать из-за загрязнения Уды отходами от нескольких промышленных предприятий.

«Я пришел в ужас. Вся река была полностью покрыта мусором в метр толщиной и 50 метров в длину. Там образовалась уже какая-то крышка, и все живое, что есть в воде, не могло дышать», — рассказал один из волонтеров Андрей.

У харьковчан отобрали официальный русский язык © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

Авторы публикации писали о том, что в селе Бабаи Харьковской области проходит уборка реки Уды. Также там собралось много активистов, эковолонтеров и неравнодушных к судьбе реки харьковчан.