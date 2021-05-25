Украинская Кардашьян, модель из Киева Алена Омович, поделилась с подписчиками новостью: она прилетела в Турцию, чтобы сделать очередную пластическую операцию, на этот раз - по увеличению пятой точки. Соответствующую запись блогерша опубликовала в Instagram 25 мая

«Прилетела за большой сочной попой. В Украине не умеют делать так, как делают это здесь. И я сейчас именно про пластику для худых! Я была у многих врачей в Украине на консультации и все в один голос сказали «ты слишком худая». Но если Алене что-то взбрело в голову, она это обязательно сделает», — написала Омович.

«Да куда еще больше», «Уже перебор», «Барышне необходима срочная медицинская помощь, и это явно не пластический хирург. Там голову лечить нужно», «Когда собаке делать нечего — она яйца лижет. Х**ней занимаешься. Лучшее — враг хорошего», — отреагировали пользователи.

На критику модель внимания не обратила, пообещав позже всем заинтересованным дать советы по выбору имплантатов и легкому выходу из наркоза.

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Алена Омович — модель из Киева, получившая прозвище «украинская Кардашьян». Пропорции тела блогерши многие называют излишне «контрастными»: у девушки большая грудь и «выдающиеся» ягодицы в то время как талия очень тонкая.

К слову, при всем обилии критики у украинской звезды 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.