Житель Одессы хотел заварить кофе из банки, которую накануне приобрел в местной продовольственной сети. Однако насладиться бодрящим напитком не получилось: внутри упаковки мужчина обнаружил «дополнительный компонент». Информацию об этом 24 мая опубликовал Telegram-канал «Черный список»

Покупатель очень удивился, обнаружив среди гранул насекомое, похожее на осу или пчелу. По словам мужчины, претензий к магазину он не имеет, так как упаковка была герметичной. Покупатель предположил, что оплошность допустил производитель, но собирается ли одессит подавать на него в суд, он не уточнил.

Украинский модельер указал, кому где нужно отрезать © Андре Тан/Инстаграм

«Хорошо хрустит на зубах?», «Сразу видно, что кофе натуральный», «Ну пчела сухая, и что? Не таракан же, который в канализации живет, свежий кофе, как раз там пчела», «Ну сорян, магазин не в курсе, что в кофе могут быть букашки», «Закрытая упаковка, а до***ться решили до магазина», — написали пользователи.

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Украинские магазины все чаще стали местом странных «находок», львиная доля «неожиданных добавок» приходится на колбасные изделия и хлеб.