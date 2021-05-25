Покупатель очень удивился, обнаружив среди гранул насекомое, похожее на осу или пчелу. По словам мужчины, претензий к магазину он не имеет, так как упаковка была герметичной. Покупатель предположил, что оплошность допустил производитель, но собирается ли одессит подавать на него в суд, он не уточнил.
Реакция подписчиков канала оказалась неоднозначной, одни встали на защиту торговой сети, другие вообще не поняли, в чем претензия.
«Хорошо хрустит на зубах?», «Сразу видно, что кофе натуральный», «Ну пчела сухая, и что? Не таракан же, который в канализации живет, свежий кофе, как раз там пчела», «Ну сорян, магазин не в курсе, что в кофе могут быть букашки», «Закрытая упаковка, а до***ться решили до магазина», — написали пользователи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «НАС НА ФРОНТЕ ТАК НЕ КОРМИЛИ»: УКРАИНСКИЙ НАЦГВАРДЕЕЦ КУПИЛ КОЛБАСУ С КРЫСИНЫМИ «ЗАПЧАСТЯМИ».
Украинские магазины все чаще стали местом странных «находок», львиная доля «неожиданных добавок» приходится на колбасные изделия и хлеб.