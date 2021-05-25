Власти Украины раздувают военный бюджет, в то время как страну накачивают натовским оружием. Об этом 25 мая в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Лавров: НАТО «накачивает» украинскую армию вооружениями © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект об основах национального сопротивления с целью увеличить численность военнослужащих Вооруженных сил Украины.

«Все это на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета. Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил. Удушение свобод и гражданских прав идёт под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев», — написала Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что милитаризация Украины не способствует урегулированию конфликта в Донбассе.

В 2020 году траты оборонного бюджета Украины составили около 246 миллиардов гривен. Зеленский заявлял, что расходы на армию в дальнейшем будут увеличиваться.