Во вторник, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект об основах национального сопротивления с целью увеличить численность военнослужащих Вооруженных сил Украины.
«Все это на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета. Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил. Удушение свобод и гражданских прав идёт под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев», — написала Захарова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что милитаризация Украины не способствует урегулированию конфликта в Донбассе.
В 2020 году траты оборонного бюджета Украины составили около 246 миллиардов гривен. Зеленский заявлял, что расходы на армию в дальнейшем будут увеличиваться.