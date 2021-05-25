Украинская сборная по футболу со следующего года будет представлена в игре — симуляторе футбола FIFA. Об этом 24 мая сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, передает сайт УАФ

Нападающий сборной России признался в чувствах к Украине © Федор Смолов/Instagram

«Хочу поздравить поклонников электронного футбола с тем, что со следующего года в популярном симуляторе FIFA будет национальная сборная Украины», — заявил глава УАФ.

Он отметил, что в разгар пандемии электронный симулятор помогал заполнить вынужденный «футбольный вакуум» и удержать интерес к игре у десятков тысяч болельщиков.

При этом Павелко не уточнил, в какой из версий FIFA — 22-й или 23-й — появятся желто-синие. Релиз FIFA 22 намечен на сентябрь 2021 года.

Симулятор футбола FIFA выходит с 1995 года. В нем можно сыграть, выбрав любую сборную, игрока или стадион из имеющихся вариантов. В FIFA 14 в симулятор добавили первый украинский клуб — донецкий «Шахтёр» и стадион «Донбасс Арена». Также в FIFA представлено киевское «Динамо».