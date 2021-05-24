Бывший шоумен и лидер украинской Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо поздравил с 85-летием футбольный клуб «Шахтер». Видео он обнародовал 24 мая в своем Facebook

Рано или поздно Донбасс вернется на Украину - Сивохо © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В своем музыкальном поздравлении Сивохо называет клуб «надежным другом и верным сыном своей страны». Для видеоряда были использованы архивные видео команды.

На видео также присутствует президент клуба Ринат Ахметов.

Ранее сообщалось, что Сивохо похудел на 50 килограммов из-за серьезной болезни. Однако на видео, которое было обнародовано в понедельник, Сивохо выглядит поправившимся.

Донецкий клуб «Шахтер» был основан 24 мая 1936 года. До 2014 года свои домашние матчи команда проводила на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке. Из-за военного конфликта на востоке Украины «Шахтер» переехал в Киев.