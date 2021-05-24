Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал пандемию нового смертоносного вируса. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник, 24 мая

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«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — сказал Гебрейесус.

Ранее вирусолог, академик Национальной академии наук Украины Владимир Широбоков заявил, что осенью Украину ожидает новая вспышка коронавируса, в том числе из-за индийского штамма.