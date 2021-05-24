По его словам, в мире было выявлено 167 млн случаев заражения COVID-19. Также насчитывается 3,4 млн пациентов, скончавшихся в результате осложнений во время болезни.
«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — сказал Гебрейесус.
Ранее вирусолог, академик Национальной академии наук Украины Владимир Широбоков заявил, что осенью Украину ожидает новая вспышка коронавируса, в том числе из-за индийского штамма.