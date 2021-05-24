Сотрудники Государственной фискальной службы Украины проводят обыски в рамках расследовании схем с тендерными закупками в городском совете Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом 23 мая ведомство сообщило в Facebook

Сотрудницу Укрпочты в Кривом Роге уволили после языкового скандала © commons.wikimedia.org, Andrew J.Kurbiko

При этом документально использовались реквизиты фиктивных предприятий.

«В течение длительного периода реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались должностными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски проводятся для изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, документов о действии указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.