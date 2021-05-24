По данным следствия, в 2018-21 гг. через систему тендерных закупок структурные подразделения и коммунальные предприятия Криворожского горсовета заключили договор с отдельными обществами по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1,7 млрд грн (около 4,3 млрд рублей).
При этом документально использовались реквизиты фиктивных предприятий.
«В течение длительного периода реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались должностными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обыски проводятся для изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, документов о действии указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.