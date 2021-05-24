Внуку певицы Аллы Пугачевой и сыну исполнительницы Кристины Орбакайте Никите Преснякову 21 мая исполнилось 30 лет. Эту дату мужчина решил отметить вечеринкой в стиле аниме. Что из этого получилось, именинник рассказал в Instagram 23 мая

«Аниме-туса на 30 лет? Почему бы и нет!» — написал Пресняков.

На свою вечеринку на даче Пугачевой в Серебряном Бору он пригласил несколько десятков друзей. Гости поддержали идею звездного внука и оделись в соответствии с темой праздника, в том числе и младший брат именинника Дени Байсаров. Единственное, на что пожаловался Пресняков: день рождения только раз в году.

«Как же быстро пролетает день рождения. Хочется отмотать время назад и пережить все заново! Посмотреть на все с другого угла, пообщаться с теми, с кем не успел вдоволь наобщаться. Ощущение, что не успел насладиться каждым моментом, время идет, будто нажали трехкратное ускоренное воспроизведение. Но это было незабываемо!» — констатировал он.

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Три года назад Никита Пресняков женился, живет пара в квартире, подаренной им Пугачевой.

На Украине Никита известен еще и как фигурант базы «Миротворец», туда его данные внесли за то, что звездный наследник вел концертную деятельность в Крыму, не спросив разрешения на въезд у властей Украины.

Кстати, Пресняков-младший занимается музыкой, как он сам формулирует, «отличной от той, которую транслируют» его бабушка и мама.