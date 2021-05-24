«Для чего мы это делаем? Для популяризации украинской кухни как культурного домена и части нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, продвижения Украины как привлекательной гастрономической страны, увеличения присутствия украинских гастропродуктов на ключевых международных мероприятиях. Мы знаем, что украинская кухня — жемчужина европейской и мировой кулинарной традиции. Вместе мы сможем убедить этот мир», — написала Джапарова.
Заместитель министра назвала условия, которые должны быть соблюдены, чтобы повар смог принять участие в Клубе шеф-дипломатов. Это украинское гражданство, документ об окончании украинской или международной кулинарной школы, а также профессиональное признание в качестве повара на Украине или за рубежом. Владение английским языком и большая аудитория в социальных сетях — дополнительные плюсы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНСКАЯ КУХНЯ: РЕЦЕПТ СВИНОГО ХОЛОДЦА.
Вопрос популяризации национальной кухни в последнее время стал одним из краеугольных в украинской политике. Параллельно с отказом от всего русского государство занялось доказательством того, что борщ, например, придумали украинцы, и даже обратились с соответствующим запросом на признание в ЮНЕСКО.