В Министерстве иностранных дел Украины объявили о создании Клуба шеф-дипломатов, куда для участия приглашают талантливых поваров и кулинаров. О цели этого направления работы на своей странице в Facebook на днях написала замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова

«Для чего мы это делаем? Для популяризации украинской кухни как культурного домена и части нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, продвижения Украины как привлекательной гастрономической страны, увеличения присутствия украинских гастропродуктов на ключевых международных мероприятиях. Мы знаем, что украинская кухня — жемчужина европейской и мировой кулинарной традиции. Вместе мы сможем убедить этот мир», — написала Джапарова.

«Не догоняет Европа наш хутор»: соцсети о финале «Евровидения» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

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Вопрос популяризации национальной кухни в последнее время стал одним из краеугольных в украинской политике. Параллельно с отказом от всего русского государство занялось доказательством того, что борщ, например, придумали украинцы, и даже обратились с соответствующим запросом на признание в ЮНЕСКО.