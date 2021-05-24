«Друзья, во вторник, 25.05.2021, 11:00 у Андрея, Юли [Кузьменко] и Яны [Дугарь] очередное судебное заседание, а уже вечером мы все увидимся на концерте поддержки семьи Рифа», — говорится в сообщении.
Видеоанонс концерта записали дети Антоненко. Все собранные средства будут переданы его семье.
Экс-участника АТО, неонациста Антоненко задержали в 2019 году по делу об убийстве Шеремета. Журналист был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».
По делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе — кроме Антоненко, врача и волонтера АТО Кузьменко и военную медсестру Дугарь. Свою вину они не признают.