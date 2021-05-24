Во вторник, 25 мая, в киевском рок-пабе Docker Pub состоится благотворительный концерт в поддержку фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (RIFFMASTER). Об этом 23 мая сообщается в Facebook-аккаунте Free Riff

Украинский музыкант потребовал освободить Стерненко и Антоненко Юли [Кузьменко] и Яны [Дугарь] очередное судебное заседание, а уже вечером мы все увидимся на концерте поддержки семьи Рифа», — говорится в сообщении.

Видеоанонс концерта записали дети Антоненко. Все собранные средства будут переданы его семье.

Экс-участника АТО, неонациста Антоненко задержали в 2019 году по делу об убийстве Шеремета. Журналист был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

По делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе — кроме Антоненко, врача и волонтера АТО Кузьменко и военную медсестру Дугарь. Свою вину они не признают.