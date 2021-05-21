Ранее Верховный суд канадской провинции Онтарио принял решение, что руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «знало, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и намеренно сбило его с намерением уничтожить».
«Всем известно, что у канадского суда нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады. Это решение не имеет под собой никаких оснований, объективных документов и причин», — подчеркнул он.
По мнению Хатибзаде, это проявление политического подхода.
Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января 2020 года. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.
Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции. Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.