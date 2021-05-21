Иран назвал безосновательным решение канадского суда, который признал крушение самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) намеренным террористическим актом. Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передают Vesti.ua

Канадский суд обвинил Тегеран в терроризме из-за сбитого самолета МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Перейти в фотобанк

«Всем известно, что у канадского суда нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады. Это решение не имеет под собой никаких оснований, объективных документов и причин», — подчеркнул он.

По мнению Хатибзаде, это проявление политического подхода.

Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января 2020 года. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.

Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции. Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.