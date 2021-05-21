«Как правильно есть мороженое? Прикрываться руками? Не есть публично? Нет. Мороженое в стаканчике можно облизывать. Те, кто считает это неприличным, — сексисты», — прокомментировала Фреймут.
По ее словам, мороженое в рожке или стаканчике — едва ли не единственное блюдо, которое можно открыто есть и облизывать, а если лакомство потечет, просто аккуратно помочь себе салфеткой.
«Какая дурость», «Вот чудо в перьях. Для чего это дебильное видео???? Научить, как правильно кушать мороженое??? А до этого мы его не ели???», «Слова "стаканчик" в украинском языке нет… ежели речь идет о мороженом, то это вафелька», «Есть такое слово в украинском языке. Еще есть второй вариант: вафельный рожок. Оба варианта правильные!», «Ну хоть что-то можно есть, как хочется», «Тогда почему нельзя кусать банан? Разве это не о том же?», «Да, что там по бананам?» — отреагировали пользователи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ДОМ-УБИЙЦА»: КИЕВЛЯНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА СОСЕДСТВО С 39 ВИДАМИ ГРИБКА.
Ольга Фреймут — ведущая и многодетная мать. С первым гражданским мужем Нилом Митчеллом она познакомилась в Великобритании, пара почти сразу съехалась, однако отношения дали трещину, и женщина осталась одна, уже будучи беременной.
Вернувшись в Киев, она познакомилась с режиссером Александром Ракоедом, его не остановило даже то, что Фреймут ждала второго ребенка от Митчелла.
Позже ведущая обвенчалась с новым возлюбленным, но официальный брак пара так и не оформила, и в итоге через несколько лет союз распался. В 2016 году Фреймут заявила, что родила третьего ребенка и счастлива с гендиректором «Нового канала» Владимиром Локотко.
Кстати, в марте 2020 года теледива получила диплом британской Академии этикета Debrett's.