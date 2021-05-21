Украинская телеведущая Ольга Фреймут продолжает давать украинцам свои советы по этикету. На этот раз она рассказала, как правильно есть мороженое на улице. Соответствующий пост появился на странице знаменитости 21 мая

«Как правильно есть мороженое? Прикрываться руками? Не есть публично? Нет. Мороженое в стаканчике можно облизывать. Те, кто считает это неприличным, — сексисты», — прокомментировала Фреймут.

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«Какая дурость», «Вот чудо в перьях. Для чего это дебильное видео???? Научить, как правильно кушать мороженое??? А до этого мы его не ели???», «Слова "стаканчик" в украинском языке нет… ежели речь идет о мороженом, то это вафелька», «Есть такое слово в украинском языке. Еще есть второй вариант: вафельный рожок. Оба варианта правильные!», «Ну хоть что-то можно есть, как хочется», «Тогда почему нельзя кусать банан? Разве это не о том же?», «Да, что там по бананам?» — отреагировали пользователи.

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Ольга Фреймут — ведущая и многодетная мать. С первым гражданским мужем Нилом Митчеллом она познакомилась в Великобритании, пара почти сразу съехалась, однако отношения дали трещину, и женщина осталась одна, уже будучи беременной.

Вернувшись в Киев, она познакомилась с режиссером Александром Ракоедом, его не остановило даже то, что Фреймут ждала второго ребенка от Митчелла.

Позже ведущая обвенчалась с новым возлюбленным, но официальный брак пара так и не оформила, и в итоге через несколько лет союз распался. В 2016 году Фреймут заявила, что родила третьего ребенка и счастлива с гендиректором «Нового канала» Владимиром Локотко.

Кстати, в марте 2020 года теледива получила диплом британской Академии этикета Debrett's.